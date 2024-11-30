10 شهداء بمجزرة جديدة للاحتلال شمال غرب غزة

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وفي سياق العدوان المستمر على القطاع، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بنسف قوات الاحتلال مباني سكنية غرب مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وبعد توغل محدود لـ"جيش" الاحتلال تراجع الأخير من محيط مستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا بعد أن دمر أجزاء منها.

وأغار طيران الاحتلال على شقة سكنية في شارع الشهداء وسط مدينة غزة.

وأفاد الدفاع المدني في غزة عن انتشال 7 شهداء وعدداً من المصابين بينما ما يزال 6 مفقودين تحت أنقاض منزل استهدفه الاحتلال في شارع الشهداء بمنطقة الرمال غربي مدينة غزة.

واستُشهد أكثر من 75 شخصاً، معظهم من النساء والأطفال، امس الجمعة، في مجزرتين جديدتين، ارتكبهما الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.