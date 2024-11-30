قناة العالم
السبت ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:٥٠ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
الدفاع المدني بغزة: خدماتنا توقفت في محافظة الشمال جراء انعدام الوقود
عاجل
الدفاع المدني بغزة: طواقمنا في الشمال باتت هدفا لاستهدافات الاحتلال
عاجل
الدفاع المدني بغزة: سكان محافظة الشمال يعانون مجاعة حقيقية
عاجل
مدعي الجنائية الدولية يدعو لرفض الاستئناف ضد قرار اعتقال نتنياهو وغالانت
عاجل
مراسم تشييع جثمان العميد بورهاشمي الذي استشهد بهجوم ارهابي في حلب
عاجل
ممثلو الترويكا الاوروبية يعلنون استمرار المفاوضات الدبلوماسية مع ايران
عاجل
قصف مدفعي اسرائيلي على المناطق الشمالية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة
عاجل
استهداف عنيف من الطيران الحربي للمناطق الشمالية الغربية في قطاع غزة
عاجل
استهداف عنيف من الطيران الحربي على المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة
عاجل
جيش الاحتلال: تضرر آلية بعد تعرضها لاطلاق نار في بيت لحم وانسحاب المنفذ