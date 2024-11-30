الجهاد الاسلامي تبارك عملية أرئيل..تؤكد أن شعبنا مستمر بنهج المقاومة

العالم _ فلسطين

وقالت الحركة في بيان لها إن "العملية البطولية تؤكد أن شعبنا مستمر في التمسك بنهج مقاومة الاحتلال والاقتصاص من جنوده أينما كانوا فوق أرضنا المحتلة".

يذكر ان البطل الفلسطيني الشهيد سامر حسين نفذ امس الجمعة عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "أرئيل" شمال الضفة الغربية المحتلة أدت الى إصابة 9 صهاينة ثلاثة منهم بحال خطيرة.

وتبنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "أرئيل" المقامة على أراضي محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت كتائب قسام، في بلاغ عسكري، إن "أحد مجاهدينا الأبطال باغت ظهر يوم امس الجمعة، عددًا من الجنود والمغتصبين الصهاينة داخل حافلة، فأصاب 9 جراح 3 منهم حرجة".

وزفت الكتائب للشعب الفلسطيني منفذ العملية البطولية الشهيد القسامي المجاهد سامر محمد أحمد حسين (46 عامًا) من قرية عينبوس جنوب نابلس.

وأكدت أن كل القرارات التي كُتبت بحبر الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، والتي تستهدف بها الضفة الغربية، ستدفع ثمنها دمًا مسفوكًا من أجساد الجنود والمغتصبين في كل محافظات الضفة.