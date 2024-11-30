بروفيسور أمريكي:نتنياهو غرق بمستنقع لبنان فأجبر على وقف العدوان

العالم- لبنان

وأضاف ميرشايمر أن الجيش الإسرائيلي لم يقترب حتى من عتبة النصر في هذه الحرب ضد حزب الله فإنه متورط تماما في غزة، ولم يتمكنوا بعد من هزيمة حماس، بينما تم إرسال العديد من الجنود إلى هناك.

وتابع "إنهم يعانون من مشاكل كثيرة في استدعاء جنود الاحتياط للجيش. وأعتقد أن الغرق في مستنقع مثل لبنان أوصلهم إلى حد ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار على الأقل في الوقت الحالي.. فهم لم يتمكنوا من هزيمة حماس بشكل حاسم".

وأضاف الأكاديمي الأمريكي أن" الإسرائيليين لا يستطيعون هزيمة حزب الله بشكل حاسم، ويبدو الآن أنهم متذبذبين على الجبهتين وسوف تمتد هذه المشكلة إلى الاقتصاد؛ لأن هناك عبئا ثقيلا على كاهل الاقتصاد الإسرائيلي".

وعن تكلفة حرب الصهاينة على قطاع غزة ولبنان، قال البروفيسور الأمريكي: "ليس لدي إجابة جيدة لسؤالك. لقد قمت بمراجعة الأوراق ومقاطع الفيديو لأرى مدى الضرر الذي أحدثوه. لا أستطيع إلا أن ألخص في جملة واحدة، لقد تعرضوا إلى ضرر جسيم".