تكتيك الجيش السوري في مواجهة الجماعات المسلحة..

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم حسام زيدان ان بعض المجموعات المسلحة انتشرت في بعض الاحياء في مدينة حلب وتحديداً الاحياء الغربية من المدينة وسط غارات مكثفة لطيران الجيش السوري الذي يستهدف تجمعات المسلحين في تلك المنطقة وسط هدوء حذر في باقي الاحياء، فهناك تخوف من الاهالي وانكفاء الی داخل المنازل وايقاف الدراسة في المدارس والمؤسسات العامة ريثما يتضح المشهد الاكثر في مدينة حلب.

وفي هذه الاثناء يتعامل الجيش السوري وفق الاوضاع الميدانية علی الارض مع المجموعات المسلحة المتواجدة في ارياف حلب الغربية وأرياف ادلب، حيث يتصدی الجيش السوري لهجمات المسلحين في عدة نقاط اشتباك تتوزع علی جغرافيا ريف حلب الغربي واطراف مدينة حلب واطراف ريف ادلب الشرقي ومحيط منطقة سراقب.

وأكد مراسل العالم ان الجيش السوري يستهدف مقرات قيادة المجموعات المسلحة ومستودعات ذخيرتهم بالاضافة الی الارتال التي تنطلق الی نقاط الاشتباك ويقطع طرق الامداد لهم عبر غارات ممتالية من الطيران وصلت الی عمق ريف حلب الشمالي والغربي حيث استهدف الجيش عدة مناطق لاسيما منطقة مارع والتي تعتبر من المعاقل الهامة للمجموعات المسلحة.

واستهدف الجيش السوري عمق إدلب وتحديداً في منطقة سرمدا وسرمين التي انطلقت منها الهجمات وهذا يدلل علی التكتيك السوري في مواجهة هذه الهجمات وهو افقاد القدرة علی القيادة والسيطرة من خلال استهداف مقرات القيادة وغرف العمليات والارتال بالاضافة الی مستودعات الاسلحة.

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