قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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قوات قسد تدخل بلدتي نبل والزهراء بريف حلب بعد اخلائهما من الاهالي
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اللواء سلامي: الخاسرون بغزة ولبنان هم من يقودون الاعتداءات على سورية
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اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة جنوب شرق ادلب
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اعلام الاحتلال:مذكرة اعتقال نتنياهو والضغوط دفعته لقبول شروط وقف الحرب
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مكتب الامم المتحدة: نزوح اكثر من 14 الف شخص جراء المعارك بحلب السورية
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الكرملين:ما يحصل بحلب انتهاك لسيادة سورية وندعم الحكومة باستعادة النظام
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مستشار قائد حرس الثورة العميد دقيقي: سيتم قطع أيادي الاعداء في سورية
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تقارير عن عمليات نزوح واسعة من مناطق بريف حلب وداخل المدينة
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الطيران الحربي السوري يستهدف تحركات الارهابيين بقرية معصران جنوبي ادلب
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الدفاع المدني بغزة: هناك 10 آلاف مصاب في شمال القطاع خلال 50 يوما