المقاومة العراقية: "اسرائيل" وراء تحريك الجماعات الإرهابية في سوريا

العالم _ العراق

وقال المعاون العسكري لحركة النجباء عبدالقادر الكربلائي، على منصة "أكس"، إن "عودة التنظيمات الإرهابية الوهابية للعبث وتهديد الأبرياء والمقدسات في سوريا بإيعاز وأوامر صهيونية بعدما فشل مشروع النتن ياهو في جبهة لبنان، يعني عودة المقاومة الإسلامية لسحق هذه الشراذم والميدان خير شاهد ودليل .. وان عادوا عدنا".

بدوره كتب الأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي، على منصة "اكس"، إن "ما يحصل من تحريك للجماعات الارهابية في سوريا ومحاولات لإثارة الفتن في اليمن، يجري بأوامر وإشراف ودعم مباشر من الكيان الصهيوني البغيض، بقصد استنزاف بلدان محور المقاومة من الداخل، بعدما عجز هذا الكيان المتهالك عن الوقوف بوجه جبهات الإسناد فيها".

وتابع، "يجب توخي الحذر من محاولات مشابهة لتوسعة رقعة تلك الاحداث، والعمل بكل الوسائل لتجفيف منابع نشوئها".

يذكر ان الجيش السوري أعلن ، يوم الجمعة، القضاء على عدة مجموعات تابعة لـ"هيئة تحرير الشام" الارهابية غرب مدينة حلب.