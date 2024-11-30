رسالة من أهالي قرية المنصوري اللبنانية التي هدد الاحتلال بعدم عودة أهلها.. + فيديو

العالم – لبنان

أصاب دمار هائل قرية المنصوري اللبنانية التي تبعد 5 كليومترات عن الحدود.. وهي بلدة قام الاحتلال بتدمير 50 بالمئة من منازلها تدميراً كلياً و30 بالمئة تدميراً جزئياً.

وجسدت القرية الانتصار الحقيقي بصمود أهاليها حيث عاد ويعود أهلها رغم أنف الاحتلال علما أن هذه القرية أيضا هددها الاحتلال وقال يجب أن لا نسمح لأهلها بالعودة.

وفي اتصال مباشر من المنصوري وفي حديث مع الزميل حسين عزالدين قال أحد الأهالي العائدين: "المنصوري أرض ثابتة ومقاومة منذ 78 حتى 93 حتى 96 حتى الـ2000 والـ2006.. المنصوري بلد شامخ بأرضه وشعبه ومقاومته، هذه الأرض هي أرض جبل عامل.. أرض الطهارة والنقاء."

وأضاف: نحن نزحنا من هذه الأرض حتى يكون هناك مجال للمقاومين لأخذ الحرية والتعامل مع هذا العدو الغاشم، الذي لا يفهم إلا القوة.

وقال: "نحن عندنا عقائد أمامية داخلية أن إسرائيل شر مطلق والتعامل معها، حرام هذه فتوى لسماحة الإمام القائد السيد موسى الصدر."

وأكد: نحن في هذه المقاومة تحت عباءة السيدحسن نصرالله رحمه الله.. نقاوم هذا العدو ،كما قال سماحة السيدعباس الموسوي "أقتلونا فإن شعبنا سيعي أكثر فأكثر".

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