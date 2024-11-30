لبنان.. بلديات الضاحية تزيل الركام لافساح المجال امام العائدين

العالم - مراسلون

وأكد مراسل قناة العالم في الضاحية الجنوبية حسين الفوعاني انه مع دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ لليوم الرابع علی التوالي يستمر توافد سكان الضاحية الجنوبية لبيروت الی منازلهم.

وأشار مراسل العالم ان سكان الضاحية بدأوا يسقرون في منازلهم بحيث استقر بعض العائدين علی ركام منازلهم المدمرة، مؤكدين انهم باقون في الضاحية رغم الدمار الهائل الذي حل بمنازلهم.

وأوضح مراسل العالم ان الفرق التابعة لاتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت بدأت برفع الانقاض وازالة الركام وتنظيف الشوارع العامة افساحاً للمجال امام المدنيين من أجل عودتهم الی منازلهم.