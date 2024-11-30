وزيرا خارجية سوريا ومصر يبحثان التطورات الأخيرة في حلب وإدلب

العالم _ سوريا

وتم خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين تناول التطورات الأخيرة في شمال سوريا خاصة في إدلب وحلب، حيث استمع عبد العاطي إلى شرح وتقييم صباغ للتطورات الأخيرة المتلاحقة هناك، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

أكد الوزير صباغ عزم سوريا وتصميم جيشها على التصدي للإرهاب بكل أشكاله ومحاربته، والعمل على استعادة الأمن والاستقرار في تلك المنطقة، مشيراً الى أن الهجمات التي شنتها الجماعات الإرهابية في الشمال السوري فضحت مشغلي هذه الجماعات المرتبطة بالمخطط الصهيوني الهادف لزعزعة الأمن والاستقرار في سوريا، واستمرار رعاة تلك الجماعات على استخدام الارهاب كأداة لتحقيق أهدافها.

وأعرب عبد العاطي عن القلق إزاء منحى هذه التطورات، مؤكدا "موقف مصر الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية وأهمية دورها في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة واستقرارها واستقلال ووحدة أراضيها".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة تشن منذ الأربعاء هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.