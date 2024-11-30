الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مرة أخرى طاقم المطبخ العالمي في غزة + فيديو

العالم – مراسلون

وفي اتصال مباشر أوضح الزميل محمد البلبيسي أن الساعات الأخيرة حملت تطورات مهمة وغارات جوية متعددة وقصف مدفعي على صعيد المنطقة الوسطى وجنوب القطاع، وأوضح أن غارتين جويتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارة تتبع للمطبخ العالمي في جنوب القطاع وتحديدا في منطقة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين، ثلاثة يعملون في المطبخ العالمي واثنين من المارة كانوا يحاولون إنقاذ الشهداء بعد الغارة الأولى عندما اقتربوا من السيارة إذ استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى ما أدى إلى استشهادهم وارتفعت الحصيلة بذلك إلى خمسة شهداء وعدد من الإصابات.

وأكد أن هذا الاستهداف كان واضحاً ومركزاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث هو ليس الأول لمثل هذه السيارات التي تتبع لمنظمات دولية أممية تعمل لإغاثة النازحين الفلسطينيين ومنظمة الغذاء العالمي وهي مشرفة على عدد كبير من التكيات التي تقوم بإعداد الطعام وسط انتشار المجاعة للعدد كبير من السكان والنازحين.

وقال إن استهداف هذه المؤسسة للمرة الثانية على التوالي يؤكد تأكيداً واضحاً من الاحتلال الإسرائيلي بأنه يريد قتل كل من يعمل لخدمة المواطن الفلسطيني كما هو يعمل أيضا لزيادة نسبة الجوع وأيضا الفقر في قطاع غزة.

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