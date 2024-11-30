قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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7 شهداء وعدد من الجرحى بقصف اسرائيلي استهدف مركبة جنوبي خانيونس
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استمرار حركة النزوح الكبيرة في مناطق حلب عبر طريق خناصر - أثريا
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الصحة اللبنانية: اصابة 3 اشخاص بينهم طفل بغارة على مركبة جنوبي البلاد
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قيادي بحماس: نتواصل مع المصريين ودول عربية على اساس ثوابت الحركة
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قيادي بحماس: التفاوض مفتوح والحركة منفتحة عليه لوقف جرائم الاحتلال
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مظاهرة حاشدة في نيويورك تنديدا بحرب الابادة المستمرة على قطاع غزة
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الجيش السوري: نعمل على استكمال الاستعدادات للهجوم المضاد بحلب وريفها
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الجيش السوري: سنواصل التصدي للارهابيين للسيطرة على كامل حلب وريفها
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الجيش السوري:الارهابيون دخلوا اجزاء من احياء حلب دون تثبيت نقاط تمركز لهم
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قوات قسد تدخل بلدتي نبل والزهراء بريف حلب بعد اخلائهما من الاهالي