نوايا مخبأة في الهجوم على حلب خلف حجج تركية واهية + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث لقناة العالم الإخبارية قال د.حيان سليمان: إن المعركة واحدة تمتد من غزة الحبيبة العزة إلى لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى إيران.. ما نراه اليوم هو تجسيد لمعادلة طرحناها منذ عام 2011 وهي "علاقة الأصيل بالوكيل" فما نرى الآن هي إملاءات صهيو أميركية، قد أوعزت إلى هذه العصابات الإرهابية والمنظمات الإجرامية بالهجوم على حلب الحبيبة.

واكد أن: الساعات القليلة القادمة ملئى وحبلى بالمفاجات وإن شاء الله سنرى ستطهر هذه المدينة من براثنهم، كما طهرت سابقا في عام 2019.

وأضاف: أنا اعتقد أن هناك إملاءات إسرائيلية تركية.. ولكن برغبة أميركية، عدد من المحللين الأتراك يشيرون بخجل واستحياء على الدور التركي وعلى أن تركيا هي التي دعمت عصابات النصرة.. مهما غيرنا من الأسماء فهيئة تحرير الشام هي عبارة عن النصرة.

وأكد أن هناك حجج واهية تركية.. هناك نوايا مخبأة.. هناك الآن قوتين أو مشروعين يتصارعان من سينتصر، لكن أنا متفائل أن مشروع المقاومة سينتصر.

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