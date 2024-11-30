غزة تشهد أشد قصف منذ الحرب العالمية الثانية

العالم - فلسطين

في ظل مواصلة الحرب اللا انسانية على قطاع غزة وتدهور الوضع المعيشي لسكان القطاع يوما بعد آخر، دق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ناقوس الخطر، محذراً من وصول الشعب الفلسطيني إلى مرحلة كارثية من الجوع والمعاناة المتفاقمة جراء العدوان والحصار الإسرائيلي.

و‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏طالب المكتب في بيان له منظمة الغذاء العالمي بتحمل مسؤولياتها وتوزيع الطحين على الشعب الفلسطيني لإنهاء أزمة الغذاء الحالية ووقف كارثة الازدحام على أبواب المخابز، مؤكداً أنه على مدار 420 يوماً يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي سياسة التجويع ضد أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة ضد الأطفال والنساء والمرضى، حيث يغلق الاحتلال جميع المعابر والمنافذ المؤدية من وإلى قطاع غزة.

في ظل الكارثة الإنسانية والأزمة الحقيقية التي يعيشها اهالي غزة؛ قال المكتب الحكومي إنه تفاجأ من الفشل الذريع للمنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة، والذي بدأ يتماهى مع سياسات الاحتلال الضاغطة على المدنيين، كاشفاً عن رفض منظمة الغذاء العالمي توزيع كميات الطحين الكبيرة الموجودة في مخازنها على النازحين والأسر الفلسطينية. وطالب المنظمة بتحمل مسؤولياتها وتوزيع الطحين على الشعب الفلسطيني لإنهاء أزمة الغذاء الحالية ووقف كارثة الازدحام على أبواب المخابز.

وكذلك دان المكتب الجرائم المركّبة التي ينفذها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ومن أخطرها سياسة التجويع الممنهج للفئات الضعيفة كالأطفال والنساء، داعياً كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم التي يصنفها القانون الدولي بأنها جرائم ضد الإنسانية.

من جانبها، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إن قطاع غزة يشهد منذ أكتوبر العام الماضي أشد قصف استهدف مدنيين منذ الحرب العالمية الثانية، محذرة من وصول الجوع في القطاع إلى مستويات حرجة وسط تدهور الاوضاع بسرعة مع دخول فصل الشتاء، إذ يصبح بقاء الأهالي مستحيلا من دون مساعدات إنسانية عاجلة، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.