صحفي صهيوني:دولة شرق أوسطية زودت تل ابيب بالسلاح براً

العالم - الاحتلال

وأضاف في لقاء مصور، أن الدولة "الشرق أوسطية" التي لم يذكر اسمها، أرسلت كمية 5 آلاف من نوعية ذخيرة لم يسمها، واشترطت إيصالها عبر طرق برية إلى الاحتلال، وليس عبر أحد موانئها.

وتابع: "من أجل ذلك اضطروا إلى قطع آلاف الكيلومترات عبر طرق التفافية برا، من أجل إنجاح ذلك، أو إيجاد ممرات بحرية، لربطها مع أماكن تواجد الأسلحة الإسرائيلية".

وقال المراسل الصهيوني، إن الدولة المعنية أرسلت 5000 وحدة من نوع من الذخائر، لكنها وضعت شرطا أساسيًا لنقلها، وهو أن يتم ذلك عبر البر فقط، وليس عبر البحر أو أي موانئ.

وتابع زيتون: من طرق إلتفافية عبر دول أخری، حیث تم إرسال شاحنات عبر آلاف الكيلومترات أو إيجاد ممرات بحرية لربطها مع مصادر الأسلحة، و منها ستصل الأسلحة الی الكيان "الإسرائيلي" في نهاية المطاف.

وأضاف: "وجدنا طرقا وحلولا مستحدثة للوصول لدول لم نكن نتصور أن تساعدنا في تزويد "إسرائيل" بالسلاح، وأیضا تزيل تلك العوائق الخاصة بالمسار والمركبات.

وأشار المراسل زيتون، إلى أن نقل الأسلحة عبر الجو أصبح مكلفًا للغاية، حيث ارتفعت تكاليف النقل جويًا بنسبة ضخمة بلغت 400% مقارنة بما كانت عليه قبل شن العدوان على غزة.

وفي السابق، كانت تكلفة نقل الأسلحة بالطائرات التجارية لا تتجاوز 4 إلى 5 دولارات للكيلو، بينما ارتفعت التكلفة الآن إلى 16 إلى 17 دولارًا للكيلو في ظل الظروف الحالية، ما يزيد من تعقيد العملية.