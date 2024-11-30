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إرتفاع إحتياطيات منجم ذهب إيراني لـ 43 طناً

إرتفاع إحتياطيات منجم ذهب إيراني لـ 43 طناً
السبت ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلن مشرف شركة تطوير المعادن والصناعات التعدينية لمنجم الذهب زرشوران" ارتفاع الاحتياطيات المؤكدة في المنجم الواقع شمال غرب ايران.

العالم - ايران

وأوضح "محمد بروين" اليوم السبت، بأن وعلى أساس نتائج العمليات الاستكشافية التكميلية، ومواءمة المعطيات المكتشفة مع القديمة فان احتياطيات المنجم صعدت من 27 طنا الى 43 طنا.

وأكد أن هذا الاحتياطي من شأنه أن يزيد فرص العمل والمردودية في السنوت القادمة ويتطلب الدعم الشامل لاحداث وتدشين المرحلة التطويرية الأولى.

يذكر أن مجمع منجم "زرشوران" يعد الاضخم في ايران من حيث انتاج سبائك الذهب ويقع في مدينة " تُكاب" في محافظة آذربايجان الغربية في شمال غربي البلاد وتشرف عليه منظمة تطوير وتحديث المناجم والصناعات التعدينية الايرانية "ايميدرو".

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