إرتفاع إحتياطيات منجم ذهب إيراني لـ 43 طناً

العالم - ايران

وأوضح "محمد بروين" اليوم السبت، بأن وعلى أساس نتائج العمليات الاستكشافية التكميلية، ومواءمة المعطيات المكتشفة مع القديمة فان احتياطيات المنجم صعدت من 27 طنا الى 43 طنا.

وأكد أن هذا الاحتياطي من شأنه أن يزيد فرص العمل والمردودية في السنوت القادمة ويتطلب الدعم الشامل لاحداث وتدشين المرحلة التطويرية الأولى.

يذكر أن مجمع منجم "زرشوران" يعد الاضخم في ايران من حيث انتاج سبائك الذهب ويقع في مدينة " تُكاب" في محافظة آذربايجان الغربية في شمال غربي البلاد وتشرف عليه منظمة تطوير وتحديث المناجم والصناعات التعدينية الايرانية "ايميدرو".