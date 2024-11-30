اشتباكات بين قسد وارهابيين على محور مدينة الباب بريف حلب

العالم - سوريا

وقالت المصادر ان اشتباكات اندلعت بين مجموعات من قسد ومليشيات التنظيمات الارهابية على محور مدينة الباب بريف حلب.

واضافت ان قوات قسد تسيطر على عدة احياء في مدينة حلب وبعض مناطق الريف الشمالي.

وتابعت المصادر ان اشتباكات عنيفة وقعت بين مسلحي جبهة النصرة وقوات قسد في مدينة حلب.

وفي سياق متصل يواصل الجيش السوري استهداف تجمعات الإرهابيين داخل مدينة حلب ويحقق اصابات مباشرة.

اشتباكات في حلب

كما يواصل الطيران الحربي الروسي السوري المشترك شن الغارات الجوية على مواقع وتجمعات وخطوط امداد الارهابين بحلب وادلب.

وقالت المصادر ان قوات "قسد" وسعت سيطرتها شرق مدينة حلب وصولا الى مشارف مطار حلب الدولي وبلدات دير حافر و تل عرن وتل حاصل وبعض مناطق الريف الشمالي.

وافادت المصادر بدخول مجموعات أرهابية الى بلدتي نبل و الزهراء بعد خروج الاهالي منها.