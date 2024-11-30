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مشاورات هاتفية بين نبيه بري وقاليباف

مشاورات هاتفية بين نبيه بري وقاليباف
السبت ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس مجلس الشوى الاسلامي محمد باقر قاليباف في اتصال هاتفي آخر التطورات على الساحة اللبنانية والمنطقة.

العالم - ايران

وكان الممثل الخاص لوزير الخارجية الإيراني لشؤون غرب آسيا "محمد رضا شيباني"، قد التقى رئيس مجلس النواب اللبناني "نبيه بري".

وأشاد شيباني في اللقاء بانتصار لبنان الكبير الذي تحقق بتعاون كافة مكوناته حكومة وشعبا ومقاومة، والذي أدى إلى هزيمة آلة الحرب الإسرائيلية.

كما أشاد بدور بري الحاسم في وقف عدوان الكيان الصهيوني على لبنان وإفشال أهدافه العدائية.

بدوره أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني في اللقاء، عن شكره لشيباني على دوره البناء والفعال خلال إقامته في بيروت، مشيدا بدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للبنان حكومة وشعبا ومقاومته في هذا الظرف الحرج.

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