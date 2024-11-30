شاهد/الجيش السوري يقصف رتلا عسكريا للارهابيين بحلب

العالم - سوريا

ويواصل الطيران الحربي الروسي السوري المشترك شن الغارات الجوية على مواقع وتجمعات وخطوط امداد الارهابيين بحلب وادلب.

وقضت غـارة جوية على عدد كبير من الإرهابيين خلال تجمعهم في ساحة دوار الباسل بمدينة حلب.

كما يواصل الجيش السوري استهداف تجمعات الإرهابيين داخل مدينة حلب ويحقق اصابات مباشرة.

كما أفادت صحيفة "الوطن" السورية بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" سيطرت على مطار حلب الدولي وعدة أحياء في المدينة.

وقالت الصحيفة، إن قوات "قسد" تسيطر على أحياء الهلك الفوقاني وحي بستان باشا والأشرفية والسريان الجديدة‏ والحي الصناعي في مدينة حلب وبعض مناطق الريف الشمالي وصولا إلى بلدتي نبل والزهراء.

وأضافت أن "قسد" وسعت سيطرتها شرق مدينة حلب وسيطرت على مطار حلب الدولي وبلدات دير حافر وتل عرن وتل حاصل.