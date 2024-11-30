العلاج الناجح لمرض الايدز في ايران

العالم - ايران

وقال الوزير ظفرقندي اليوم السبت، خلال منتدى افتراضي عقد بمناسبة اليوم العالمي لمرض الايدز، ان الشيء المهم في السيطرة على هذا المرض هو تشخيصه والتعرف على المرضى بصورة فعالة.

واضاف بان ايران حققت تقدما جيدا في مجال العلاج ومكافحة مرض الايدز ومتابعة اوضاع المصابين به قياسا مع باقي دول المنطقة، وان المسألة الهامة هي التشخيص المبكر من اجل العلاج والمكافحة السريعة لكي نصل الى الهدف الذي رسمه المجلس الاعلى للسلامة والامن الغذائي في ايران وهو 90 بالمئة تشخيص، و90 بالمئة علاج، و90 بالمئة نجاح في العلاج، لكننا الان نجحنا قد تخطى الان هذه النسب المحددة حيث تبلغ نسبة نجاح العلاج الان 93 الى 96 بالمئة.

وفيما شدد وزير الصحة الايراني على اهمية الثقافة الصحية في الوقاية من الامراض، اكد بأن مرض الايدز بات الان في القفص بعد ان كان وحشا هائجا وعصيا على العلاج، واصبح من الممكن علاجه الان بفضل الجهود الدؤوبة للعلماء والاساتذة.

كما اشار بأن نسبة اصابة الاطفال حديثي الولادة بمرض الايدز في ايران تشهد انخفاضا، كما اصبحت نسبة انتقال المرض من الام الى الجنين قريب الصفر حاليا.