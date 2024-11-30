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متحدث الخارجية : جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم 

متحدث الخارجية : جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم 
السبت ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

 اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، بان "ايران لاتزال مصممة على الكشف عن الحقيقة وتطبيق العدالة فيما يخص الشركات التي اسهمت بقوة في تطوير برنامح السلاح الكيمياوي لنظام صدام البائد في العراق"؛ مبينا ان "ان جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم".

العالم - ايران

واضاف "بقائي"، في منشور له على منصة "اكس" الالكترونية اليوم السبت : في اليوم العالمي لاحياء ذكرى الهجمات الكيمياوية، نتقدم بالتحية من العسكريين والمدنيين الايرانيين الذين استشهدوا او اصيبوا اثر استخدام الاسلحة الكيمياوية خلال الحرب المفروضة (من قبل نظام صدام البائد في العراق على ايران 1980-1988م).

وتابع المتحدث باسم الخارجية : ان جرائم الحرب لا تتسقط بالتقادم، وفي ضوء ذلك فإن ايران لا تزال مصممة على دعواها للكشف عن "الحقيقة والعدالة" فيما يخص الشركات الالمانية وغيرها الذي اسهمت بنحو فاعل في تطوير برناجم السلاح الكيمياوي العراقي (خلال عهد صدام البائد).

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