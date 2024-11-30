'اسرائيل هيوم': عدو عدونا يقاتل عدونا!

العالم - خاص بالعالم

عدو عدونا يقاتل عدونا.. بهذه الكلمات التي تختصر كل شيء، عنونت صحيفة "اسرائيل هيوم" صفحتها الاولى واصفة ما يحدث في حلب من معارك بين الجماعات المسلحة والجيش السوري.

اما صحيفة "معاريف" الاسرائيلية فكانت اكثر صراحة في عنوانها الرئيس وقالت "مجاهدوا اردوغان ضد محور المقاومة".. هذه العناوين غصت بها الصحف الاسرائيلية في اليومين الاخيرين، وكان جليا بأن الاعلام الاسرائيلي والسياسيين الذين حضروا في استديوهات القنوات الاسرائيلية فرحين بما يشهده الشمال السوري.

وقال الخبير الاستراتيجي اشرف عكة لمراسل قناة العالم الزميل فارس الصرفندي: الإعلام الاسرائيلي له غرض من هذه العملية الجارية الآن في سوريا ويبدو ان هناك شكل من اشكال الأوامر الاسرائيلية الاميركية لهؤلاء المليشيات من اجل ان تحدث حالة ارباك وضغط على سوريا وعلى المقاومة في فلسطين وفي لبنان بهذا الموضوع.

وبالعودة الى الرؤية الاسرائيلية للاحداث في سوريا، فتل أبيب ترى اليوم بأن سوريا هي احدى جبهات القتال ضدها، ودخول نتنياهو في مشاورات أمنية مكثفة في ظل جبهة غرة ولبنان لاجل سوريا يؤكد بأن الكيان الاسرائيلي ليس بعيدا عما حدث في الساعات الماضية.

وبالعودة الى الوراء ليس بعيدا فإن الاحتلال الاسرائيلي يرى في سوريا الضعيفة المقسمة ما يريده مستقبلا للتخلص من احدى الجبهات الرئيسة المعادية له.

وقال الكاتب والمحلل السياسي علي الأعور لمراسلنا: الفرحة عارمة في الاوساط الاسرائيلية على مستوى القيادة السياسية والقيادة الامنية، وهناك اجتماع لنتنياهو مع الكابينت الامني والسياسي الذي وفر اشكال الدعم لـ"المعارضة السورية".

السؤال الاكبر فيما يحدث لماذا اليوم تحرك المسلحون وليس بالامس؟

نتنياهو يريد اخراج الجغرافيا السورية خارجالمشهد لان هذه الجغرافيا تتقاطع مع كل الجغرافيا المحيطة، وعليه يبدو الاكثر فرحا بما يحدث اليوم في سوريا.