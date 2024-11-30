فنزويلا:نتضامن مع سوريا وواثقون من انتصارها على الإرهابييين

العالم - سوريا

وحذر مادورو خلال كلمة له في المؤتمر الدولي للتضامن مع فلسطين من الغدر الصهيوني، وقال: إن “إسرائيل” يقودها مجرمون يكرهون الشعب العربي والفلسطيني ويريدون إبادتهم ونهب ثرواتهم.

وقال الرئيس الفنزويلي: إن الدليل على ذلك هو هجوم التنظيمات الإرهابية في حلب الذي تدعمه “إسرائيل” بعد أيام قليلة من اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضاف مادورو: يوقعون الاتفاق، ثم يذهبون إلى سورية، ويشنون هجوماً من خلال التنظيمات الإرهابية المسلحة، ويدعمون مجموعات إرهابية جديدة، وتقصف الطائرات الإسرائيلية والأمريكية مواقع الجيش العربي السوري.