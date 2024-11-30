قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
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وثائقيات
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استشهاد 3 اطفال واصابة آخرين باستهدف الاحتلال منزلا في بيت لاهيا
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متحدث الخارجية الايرانية يدين بشدة مهاجمة ارهابيين للقنصلية الايرانية بحلب
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إصابة فلسطيني برصاص مسيّرة اسرائيلية في ساحة مستشفى المعمداني بغزة
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كتائب الاقصى تعلن استهداف قوة مشاة اسرائيلية والاشتباك معها بطولكرم
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عراقجي للافروف: يجب التنسيق بين ايران وروسيا وتركيا الضامنة لمسار استانا
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متحدث مستشفى شهداء الاقصى: انتشار امراض عدة بغزة خاصة بين الاطفال
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مصادر اعلامية: 51 شهيدا بغارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
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وزير الخارجية الايراني يجري محادثات هاتفية مع نظيره الروسي بشأن سوريا
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سرايا القدس تسقط مسيّرات "درون" هجومية للاحتلال شرقي جنين بالضفة
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الطيران السوري والروسي يستهدف مقر قيادة الارهابيين بجسر الشغور بإدلب