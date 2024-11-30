قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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هيئة عائلات اسرى الاحتلال: آن الاوان للتوصل لصفقة فورا وانهاء الحرب بغزة
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قصف مدفعي اسرائيلي على محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة
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وزير الخارجية اللبناني يؤكد دعم بلاده لوحدة سورية وسيادتها وسلامة اراضيها
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وزير الخارجية العماني يؤكد تضامن بلاده مع سورية ويشدد على اهمية سيادتها
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شهداء وجرحى ومفقودون بقصف جوي على منزل في تل الزعتر شمال القطاع
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سقوط قذيفة مدفعية بمحيط مدارس النازحين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة
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القسام تستهدف دبابتي ميركافا بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
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اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والارهابيين اطراف مدن في ريف حماة
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سلاح الجو السوري الروسي يدك مواقع الارهابيين بتلال ريف اللاذقية الشمالي
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عراقجي:على دول المنطقة التنسيق لاحباط المؤامرات وتحييد الارهاب بسورية