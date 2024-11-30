القسام تنشر تسجيلاً مصوراً لأسير 'إسرائيلي' يوجه رسالة لترامب

العالم - فلسطين

بثت كتائب القسام عبر تطبيق تليغرام، شريطا لأسير إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية ويدعى عيدان ألكساندر يوجه رسالة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وفي الفيديو الذي تبلغ مدته نحو 3 دقائق ونصف الدقيقة، وجه الأسير الإسرائيلي، عيدان إلكسندر رسالة إلى نتنياهو، يوبخه فيها لعدم اهتمامه بأوضاع الأسرى.

وقال إلكسندر: "سمعتك تتحدث للإسرائيليين وفي الأخبار وأنا محبط، سمعت أنك ستعطي 5 ملايين دولار لمن يعيد الأسرى أحياء".

وتابع أنه "من المفترض أن يحمي رئيس الحكومة مواطنيه وجنوده وأنت أهملتنا".

وبدا الخوف والقلق واضحين في وجه إلكسندر عندما قال إنه علم من حراسه التعليمات في حال وصول القوات الإسرائيلية إليهم، مضيفاً "ونحن نموت ألف مرة في كل يوم يمر علينا، ولا أحد يشعر بنا".

وتوسل الأسير الإسرائيلي حكومته أن لا تنساه، "نحن نريد أن نعود بعقل كامل إلى البيت، والخوف والعزلة يقتلاننا، من فضلكم لا تنسونا".

كما دعا الإسرائيليين إلى التظاهر والمطالبة بهم، قائلاً: "من غير المعقول أن ندفع ثمن خطأ اقترفته الحكومة، من فضلكم أيها الإسرائيليون اخرجوا للتظاهر كل يوم، واضغطوا على الحكومة لأنه حان الوقت لإنهاء هذا الكابوس".

ووجه الأسير الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية، رسالة إلى ترامب، مطالباً إياه بالتدخل لإطلاق سراح الأسرى "إلى ترامب، بصفتي أميركياً، كنت أؤمن دائماً بقوة الولايات المتحدة والآن أرسل رسالتي إليكم، يرجى استخدام نفوذكم كرئيس، وبكل الطرق للتفاوض من أجل حرية الأسرى".

وحذر من اتباع منهج بايدن، قائلاً: "يرجى عدم ارتكاب الخطأ الذي ارتكبه بايدن فالأسلحة التي أرسلها تقتلنا نحن الآن، والحصار غير القانوني الذي فرضه يقتلنا نحن الآن، ولا أريد أن أنتهي ميتاً مثل المواطن الأميركي هيرش".

وفي رسالته إلى عائلته، أعرب إلكسندر عن أمله في أن يراهم قريباً.