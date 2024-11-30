ما هي السمة الابرز في عمليات الجيش السوري ضد المسلحين؟

العالم - خاص بالعالم

وافاد مراسل قناة العالم في سوريا الزميل حسام زيدان أن الجيش السوري يتابع عملياته العسكرية على عدة محاور كان ابرزها محور ريف حلب الغربي والشمالي اضافة الى بعض احياء المدينة التي دخلتها المجموعات المسلحة امتدادا الى ريف ادلب الشرقي وصولا الى مناطق متاخمة لريف حماة الشمالي، حيث تحاول المجموعات مواصلة هجماتها الارهابية بإتجاه بعض نقاط الجيش السوري في تلك المنطقة.

وقال مراسلنا: الجيش السوري ما زال يدشم ويحصن مواقع دفاعية له في مختلف المناطق التي ممكن ان تشهد هجمات للمجموعات المسلحة ويستقدم تعزيزاته الكبرى بإتجاه مناطق الاشتباك، حيث تؤكد مصادر محلية ان الجيش ما زال يستقدم تعزيزاته ويشكل خطوط دفاع حقيقية بإتجاه بعض المناطق التي تحاول المجموعات المسلحة دخولها تحديدا في باقي مدينة حلب واريف حماة وادلب التي سيطر عليها الجيش بعد عملية عسكرية كبرى في عام 2020.

واضاف: العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش السوري كانت على عدة اشكال، والسمة الابرز في هذه العمليات هو استخدام الطيران الحربي لقوته القصوى في استهداف تجمعات المسلحين، حيث سجلت عدة غارات على تجمعات المسلحين في داخل مدينة حلب تحديدا في دوار الباسل التي اعترفت منصات المسلحين انها قتل فيها اكثر من 15 مسلحا.

وتابع مراسلنا: لكن مصادر ميدانية تقول ان رقم القتلى في تلك الغارة اكثر بكثير، بالاضافة الى غارات اخرى استهدفت منطقة الفرقان والقصر البلدي حيث تتواجد المجموعات المسلحة وتتجمع في تلك المنطقة وهي تحت رصد الجيش السوري الذي يوجه المدفعية ويوجه الطيران بإتجاه تجمعات المسلحة.

واردف: بالتوازي مع هذه الغارات هناك ايضا استهدافات لارتال المسلحين المنطلقة من ريف حلب الغربي بإتجاه نقاط الاشتباك، حيث يواصل الجيش السوري وبدون توقف اذا صح التعبير استهداف ارتال المجموعات المسلحة القادمة الى ريف حلب الغربي، كما كانت هناك غارات في عمق المناطق التي تنطلق منها المجموعات المسلحة واعترفت تنسيقيات المسلحين بالغارة التي شنها الجيش السوري على جسر الشغور واستهدفت احد مقرات القيادة والتحكم للمجموعات المسلحة وهناك عدد كبير من القتلى في منطقة جسر الشغور.

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