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سلطنة عمان تؤكد دعم سوريا وضرورة استعادة الأمن فيها

سلطنة عمان تؤكد دعم سوريا وضرورة استعادة الأمن فيها
السبت ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

تلقى وزير الخارجية والمغتربين السوري، بسام صباغ، اتصالاً هاتفيا من نظيره العُماني، تناول التطورات على الساحة السورية، وذلك في ضوء هجمات "جبهة النصرة" الإرهابية والجماعات المرتبطة بها، في شمال البلاد.

العالم - سوريا

وأكد وزير الخارجية السوري صباغ أن هذه الجماعات الإرهابية المصنفة من قبل مجلس الأمن والمدعومة من عناصر إرهابية أجنبية قد تلقت أمراً من مشغليها وداعميها لشن هذه الهجمات على حلب وإدلب بهدف تقويض الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة وخدمة الأجندات الخارجية.

وأشار صباغ إلى عزم سوريا قيادة وجيشا وشعبا على التصدي لهذه الجماعات الإرهابية وإعادة بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي السورية، وقيام مؤسساتها الوطنية بواجباتها تجاه مواطنيها.

من جهته أعرب الوزير البوسعيدي عن تضامن سلطنة عمان مع سورية، وتأكيدها أهمية سيادة ووحدة الأراضي السورية، وضرورة استعادة الأمن والاستقرار والحيلولة دون توسيع نطاق الصراعات.

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