معارك ضارية بشرق أوكرانيا وموسكو تحذر من خطر تبادل الضربات النووية

العالم - خاص بالعالم

تستمر المعارك ضارية شرق اوكرانيا حيث تواصل القوات الروسية التقدم في عدة محاور ومعها سقوط المزيد من الخسائر في صفوف القوات الاوكرانية.

وزارة الدفاع الروسية اعلنت استهداف قوات ومواقع اوكرانية في خاركوف ولوغانسك ودونيتسك، وحررت قرية جديدة في دونيتسك، وصدت عشرات الهجمات الاوكرانية وكبدت القوات المهاجمة خسائر فادحة.

واضافت الوزارة ان وحدات من مجموعة قوات الشرق واصلت تقدمها في عمق دفاعات الجيش الاوكراني في دونيتسك، بينما ضربت وحدات من مجموعة قوات دنيبر قوات ومعدات معادية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

كما اعلنت اصابة مرافق للبنية التحتية للمطارات العسكرية ومنشآت الطاقة التي يستخدمها المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وكذلك تجمعات للقوات والمعدات العسكرية المعادية في 132 منطقة.

من جهته صرح حاكم منطقة لوغانسك، سيرهي هايداي، بأن روسيا حشدت عشرات الآلاف من الجنود في شرق أوكرانيا لشن هجوم في المستقبل القريب. وبالإضافة لذلك، قال إنه جرى إرسال مئات من وحدات التكنولوجيا إلى المنطقة.

بدورها، تعرضت العاصمة الأوكرانية، كييف، وأجزاء أخرى من أوكرانيا لهجوم جديد شنه الجيش الروسي. ووقعت العديد من الانفجارات في منطقة دارنيتسيا، طبقا لما ذكره عمدة كييف، فيتالي كليتشكو.

بالمقابل تواصل القوات الاوكرانية استهداف الاراضي الروسية بصواريخ اميركية وغربية وطائرت مفخخة اسقطت العديد منها الدفاعات الجوية الروسية.

في المواقف حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من وجود خطر تبادل الضربات النووية بين روسيا الولايات المتحدة، كما أكد أن مسألة استئناف التجارب النووية تبقى قائمة بالنسبة لموسكو. وشدد ريابكوف على أهمية مراقبة تصرفات الخصوم. معربا عن أمله في أن يستوعب الغرب إشارات موسكو، سواء كانت لفظية أو مادية.