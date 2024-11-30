شاهد.. هكذا استهدف الاحتلال سيارة 'المطبخ العالمي' بغزة

العالم - خاص بالعالم

وليست هي المرة الاولى التي يقصف الاحتلال الاسرائيلي سيارة تتبع للمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة منذ بداية الحرب.

وزار مراسل قناة العالم في غزة الزميل محمد البلبيسي مكان استهداف السيارة التي كان يقودها عدد من العاملين في المطبخ المركزي العالمي وقصفتها طائرات الاحتلال ما ادى الى استشهاد 3 منهم واثنين من المواطنين.

وعلى مدار 420 يوم من حرب الابادة الجماعية الشاملة، ما زال جيش الاحتلال الاسرائيلي يستخدم كل السياسات التي تأتي في إطار جريمة الابادة الجماعية، ومن هذه السياسات سياسة التجويع التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي منذ شهور طويلة على جميع محافظات قطاع غزة، وكل مؤسسة تقوم بتقديم هذا النوع من الطعام من مقومات الصمود للشعب الفلسطيني يقوم جيش الاحتلال الاسرائيلي بقصف بقصفها، ومنها مؤسسة "ورلد كيتشن" (منظمة المطبخ الدولي)، جيش الاحتلال الاسرائيلي للمرة الثانية على التوالي يقوم بإغتيال العاملين في هذه المؤسسة.

ولم يكتف الاحتلال الاسرائيلي بقصف السيارة التي تتبع للمطبخ المركزي العالمي، بل قصف أيضا سيارة كانت توزع الدقيق والمساعدات على المواطنين في منطقة قيزان النجار في مدينة خان يونس، حيث استشهد اكثر من 10 مواطنين.

الاحتلال الاسرائيلي قتل عدد كبير من العاملين في المؤسسات الدولية واستهدف العشرات من الشاحنات المحملة بالمساعدات خلال الحرب، في محاولة منه للضغط على سكان القطاع.

كما لم يكتف الاحتلال الاسرائيلي باستخدام سياسة التجويع ضد سكان القطاع من خلال اغلاق المعابر واستهداف القوافل المحملة بالمساعدات، فهو يستهدف ايضا كل من يحاول ان يقدم المساعدة لهم.