شاهد.. آلاف المتظاهرين بلندن تنديدا بسياسات بريطانيا الداعمة للاحتلال

العالم - خاص بالعالم

شهدت العاصمة البريطانية لندن اليوم تظاهرة كبرى هي الـ 22 منذ بدء العدوان الاسرائيلي على غزة، حيث توافد الالاف الى شوارع المدينة للتعبير عن رفضهم القاطع البريطاني مع الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت لا تزال ترزح تحت وطاة حرب مدمرة عجز المجتمع الدولي عن وضع حد لها.

وقال رئيس منصة العرب في بريطانيا عدنان حميدان لمراسلتنا في لندن الزميلة ريم عبد الله: هذه الشعارات الثلاثة تهمنا كتحالف لايقاف الحرب تحالف للتضامن مع الشعب الفلسطيني تحالف لنزع السلاح النووي الذي تهدد به سلطات الاحتلال العالم كله. لا احد يتحدث عن سلاحها بطبيعة الحال، نحن هنا اليوم بالذكرى ايضا اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

إنطلقت المسيرة من شارع باركلين باتجاه وسط لندن حيث يتجمع المحتجون في منطقة وايت هول يطالب المتظاهرون الحكومة البريطانية بالامتثال للقانون الدولي ووقف تصدير الاسلحة الى الكيان الاسرائيلي والاعتراف بمذكرات توقيف اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين اسرائيليين بتهم جرائم حرب.

وقال اندي ماكدونالدز وهو عضو في البرلمان البريطاني، لمراسلتنا: لقد صدر حكمان من ابرز المحاكم الدولية في العالم، محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، ادانا بشكل فعال افعال "اسرائيل" ويقع على عاتق القوى الغربية الرد على هذه الاحكام واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع الابادة الجماعية واتخاذ اجراءات ضد "اسرائيل" لضمان وضع حد لهذه الفضائع.

وفي تصريح خاص لمدير حملة التضامن مع فلسطين اكد ان الدعم السياسي والعسكري البريطاني للاحتلال يتعارض مع القانون الدولي، مشددا على ان الحركة الاحتجاجية اليوم اقوى من اي وقت مضى.