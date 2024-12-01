قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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عراقجي:على دول المنطقة التنسيق لاحباط هذه المؤامرة وتحييد الارهاب بسوريا
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عراقجي: أحداث سوريا جزء من مخطط أميركي صهيوني لزعزعة أمن المنطقة
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عراقجي ولافروف يؤكدان دعم ايران وروسيا لسوريا بمواجهة الجماعات الارهابية
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عراقجي ولافروف يؤكدان دعم ايران وروسيا لسيادة سوريا وسلامة اراضيها
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الطيران السوري يهاجم تجمعات وأرتال الارهابيين في مدينة حلب
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غارة عنيفة تستهدف موقعا للارهابيين بجسر الشغور في ريف ادلب الغربي
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قوات "قسد" تدخل بلدتي نبل والزهراء بريف حلب بعد اخلائهما من الاهالي
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الجيش السوري:نعمل على استكمال استعدادات الهجوم المضاد في حلب وريفها
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اللواء سلامي: الخاسرون في غزة ولبنان هم من يقودون الاعتداءات على سوريا
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مستشار قائد حرس الثورة العميد دقيقي: سيتم قطع أيادي الاعداء في سوريا