قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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رويترز عن جيش الاحتلال: صفارات الانذار تدوي وسط اسرائيل عقب هجوم يمني
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الاحتلال يشن قصفا مدفعيا عنيفا يستهدف شمالي النصيرات جنوب غزة
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مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الشمالية لمدينة غزة
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وصول تعزيزات كبيرة للجيش السوري الى مدينة حماة
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السوداني للاسد: العراق متمسك باستقرار سوريا وسيادتها ووحدة اراضيها
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السوداني: امن سوريا والعراق واحد وبغداد مستعدة لدعم دمشق ضد الارهاب
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البيت الابيض: نراقب الوضع في سوريا واجرينا اتصالات مع عواصم اقليمية
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البيت الابيض:لاعلاقة لنا بالهجوم الذي تقوده هيئة تحرير الشام الارهابية بسوريا
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وزارة الدفاع السورية: هجوم معاكس قريبا لاستعادة جميع المناطق وتحريرها
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الرئيس السوري الاسد يعقد اجتماعا مهما مع قادة عسكريين وأمنيين في دمشق