الهجوم المعاكس لجيش سوريا يبدأ قريبا وتعزيزات ضخمة تصل حماة

العالم - سوريا

وأعلن مراسل قناة العالم عن حالة تخبط في مدينة حلب جراء فقدان الاتصالات بين المسلحين.

وشن الطيران الروسي - السوري غارات جوية مكثفة على محاور جنوب شرق إدلب وجنوب إدلب ومحاور سهل الغاب تستهدف تحركات الإرهابيين وآلياتهم وتجمعاتهم ومقراتهم

كما أكدت وزارة الدفاع السورية أن هجوما معاكسا سيبدأ قريبا لاستعادة جميع المناطق وتحريرها

سياسيا، بحث الرئيس السوري بشار الأسد، مع رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، التطورات الأخيرة والتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وعدداً من القضايا العربية والدولية.

وشدد السوداني في اتصال هاتفي مع الاسد على أن "أمن سوريا والعراق هو أمن واحد"، معرباً عن "استعداد العراق لتقديم كل الدعم اللازم لسوريا لمواجهة الإرهاب وتنظيماته كافة".

كما بحث الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان هاتفياً التطورات الأخيرة في سوريا.

وأكد الرئيس السوري بشار الأسد أن سوريا مستمرة في الدفاع عن استقرارها ووحدة أراضيها في وجه كل الإرهابيين وداعميهم.

يذكر أنه وبدعم تركي - صهيوني سيطر المسلحون التكفيريون على أجزاء من مدينة حلب شمالي سوريا