الاحتلال يشدد من تحذيراته على سفر المستوطنين الى تايلاند

العالم _ فلسطين المحتلة

وقال “مجلس الأمن القومي” الاسرائيلي، إنه “بناء على المعلومات الاستخباراتية فإن البنية التحتية الإرهابية التي قتلت رجل الدين تسفي كوغن في دبي، تقوم بالتخطيط لعمليات إرهابية أخرى”، على حد قوله.

ودعا المجلس في بيان له السبت “الإسرائيليين المتواجدين في تايلاند وجنوب شرق آسيا إلى الامتناع عن الوصول إلى الأماكن المعروفة بصلتها بالكيان الاسرائيلي أو اليهود والحفاظ على اليقظة المتزايدة في الأماكن العامة من بينها المطاعم والفنادق وغيرها”.

وطالب “بتجنب حيازة علامات ومؤشرات تدل على هويتهم، وطالب الأمن القومي الإسرائيليين بالتعاون مع قوات الأمن المحلية واتباع التعليمات وإبلاغ الشرطة المحلية في حال تعرضهم لعمليات إرهابية”.

واشار المجلس الى “وجوب تجنب نشر تفاصيل السفر على شبكات التواصل الاجتماعي ونشر الصور والتفاصيل قبيل السفر وفي الوقت الفعلي، بما في ذلك في المجموعات المختلفة التي تركز على السياحة في الخارج ويوصى بإغلاق الحسابات في الشبكات الاجتماعية وتجنب المشاركة فيها”، .

ولفت “مجلس الأمن القومي” إلى “ضرورة تجنب مشاركة أي تفاصيل تشير إلى الخدمة في قوات الأمن سواء إن على شبكات التواصل الاجتماعي أو في المحادثات مع الأجانب”، وزعم أن “مسؤولي الأمن في إسرائيل يواصلون العمل مع جميع الشركاء المعنيين من أجل إزالة التهديد”.