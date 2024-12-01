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في اليوم 422 للعدوان..

بالغارات الجوية والقصف الدفعي.. الاحتلال يواصل ارتكاب جريمة الابادة بغزة

بالغارات الجوية والقصف الدفعي.. الاحتلال يواصل ارتكاب جريمة الابادة بغزة
الأحد ٠١ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 422 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، ان طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف ليل السبت الاحد، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، وعمليات نسف لمنازل المواطنين في مخيم جباليا.

ولليوم الـ 58 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 40 تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون الفلسطينيين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

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