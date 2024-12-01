أكبري: التطورات في سوريا مرتبطة بهزيمة الكيان الصهيوني في لبنان 

العالم - سوريا

واشار السفير حسين أكبري، إلى هزيمة الكيان الصهيوني في لبنان وبدء الهجمات الإرهابية في سوريا وقال: هذه المسألة مرتبطة ولم يفصل بينها وبين إعلان الهدنة في جنوب لبنان سوى ساعات، كانت الهدنة بحسب اعتراف الجميع فشلا للكيان الصهيوني، وانتصارا لحزب الله نوعا ما، وبالتزامن مع هذا الامر نفذ الإرهابيون عملياتهم في سوريا.

وأضاف: يوم الأربعاء الساعة الخامسة صباحاً بدأوا عملية من شمال حلب باتجاه مدينة حلب، وكانت المسافة الأطول من مدينة حلب. ربما المواقع الدفاعية هناك لم تكن قوية جداً لأن المسافة إلى حلب كانت كبيرة جداً، فتمكنوا من التقدم ودخلوا غرب حلب في اليوم التالي.

وتابع السفير الإيراني قائلا : وتقدموا اكثر حتى وصلوا إلى أسوار المدينة، وفي اليوم الثالث دخلوا من جنوب حلب وتمكنوا من محاصرة منطقة حلب.

وقال أيضاً: الآن يحاولون السيطرة على الطرق الشرقية إلى حلب حتى يكون الدعم محدوداً ويتمكنوا من تثبيت وجودهم في هذه المدينة.