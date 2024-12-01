عراقجي: التكفيريون لن يحققوا شيئا أمام المقاومة

العالم - ايران

واقيمت مراسم إحياء يوم القوة البحرية الاستراتيجية للجيش الإيراني في مركز المؤتمرات الدولية بالخليج الفارسي، بحضور عباس عراقجي وزير الخارجية، غلام علي حداد عادل مستشار قائد الثورة الإسلامية وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، إضافة إلى مجموعة من المفكرين وممثلين من دول جمهورية أذربيجان، الاتحاد الروسي، باكستان، إندونيسيا، عمان، والملحقين العسكريين لـ 24 دولة.

وخلال كلمته في هذه المراسم، أشاد عراقجي بذكرى جميع الشهداء، لا سيما شهداء الفرقاطة بيكان، معربًا عن فخره واعتزازه بالمشاركة في هذه المناسبة رغم الظروف المتوترة التي تشهدها المنطقة. وأضاف: روح الحماس بين أفراد القوات المسلحة مصدر فخر لي، والمعدات الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم مصدر اعتزاز وطمأنينة للشعب.

وأشار إلى أن الدبلوماسية تمثل وسيلة قليلة التكلفة لتحقيق الأهداف، لكنها تعتمد على قوة البلاد الشاملة. وقال: بدون عناصر القوة الوطنية، لا يمكن للدبلوماسية أن تنجح؛ فالميدان والدبلوماسية يكملان بعضهما. يجب أن نعترف أن الدبلوماسية الناجحة تستند إلى قوة داخلية.

وأعرب عن فخره، كدبلوماسي، بالاعتماد على القوة العسكرية لإيران، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية تصد بقوة كل المؤامرات في مهدها.

وتطرق عراقجي إلى التوترات الإقليمية الحالية قائلاً: نواجه مؤامرات جديدة في المنطقة، من بينها التحركات الإرهابية التكفيرية، التي أظهرت الأحداث الأخيرة أنها تعمل تحت أوامر أمريكا.

وأكد قائلاً: القوى التكفيرية الإرهابية تقف اليوم بجانب الولايات المتحدة، لكنهم لن يصلوا إلى أي مكان وسنرى هزيمتهم. لقد ثبت كيف تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل مع الجماعات الإرهابية في اتجاه واحد."

واختتم كلمته قائلاً: إن الشعب الإيراني العظيم ذو تاريخ عريق، وعلى أعداء إيران أن يدركوا أنهم عاجزون أمام هذا الشعب.