بعد بث تسجيل لأسير اسرائيلي.. عائلة الأسير تخوّن نتنياهو

العالم - مراسلون

هي حكومة خائنة وتضحي بما تبقى من الاسرى بقطاع غزة عام وشهرين ونتنياهو يكذب علينا أنه يعمل على استعادة المحتجزين. يجب محاسبته؛ بهذا علقت عائلات الاسرى الاسرائيليين بعد مشاهدتها تسجيلا قامت ببثه كتائب القسام لأحد الاسرى بقطاع غزة ويدعى عيدان.

وقال المحلل السياسي عماد منی لقناة العالم:"اخشی ان نتنياهو لايأبه بالمظاهرات وبالاعتراضات سواءاً من أهالي المحتجزين في قطاع غزة و من غيرهم ممن يعترضون علی سياساته المستمرة في قطاع غزة وحتی في الداخل الاسرائيلي. نتنياهو الان يتبع مجموعة من المتطرفين اليمينيين وهو علی رأسهم".

وتزامناً مع هذا التسجيل لأحد الاسرى الاسرائيليين خرج الالاف للشارع الاسرائيلي بتل ابيب والقدس المحتلة وبعدة مواقع، يطالبون رئيس حكومة الاحتلال بالكف عن الكذب والذهاب لإبرام صفقة تبادل ووقف فوري للنار في قطاع غزة قبل أن يتم الاعلان عن موتهم جميعا وفق قولهم.

وقال المختص بالشأن الاسرائيلي منير نسيبة لقناة العالم:"اليوم أهل الرهائن يعلوا صوتهم اضافة الی ذلك هناك أصوات من الجنود الاسرائيليين في قطاع غزة بأن الرهائن يموتون وبالتالي هذا ما يزيد الضغط علی الحكومة الاسرائيلية وعلی نتنياهو وعلی المجلس المصغر في اتجاه عقد صفقة".

التظاهرات تشهد حالة من الغضب المتزايد ضد نتنياهو وحكومتة فيما يتم الاعتداء على المتظاهرين من قبل الشرطة والقوات الخاصة بالسحل والضرب والاعتقال.

تجري هذه التظاهرات الاسبوعية وسط تشديدات امنية وتعزيزات بمحيطها في معظم المناطق التي يخرج الاسرائيليون للشارع الاسرائيلي وذلك لفقدان الامن الداخلي هناك.