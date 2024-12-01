قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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مراسلة العالم: الجيش السوري يسيطر على بلدة حلفايا بريف حماة الشمالي
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مراسلة العالم: مقتل ألف إرهابي لـ"جبهة النصرة" منذ بدء هجماتهم
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مصدر ميداني للعالم: المسلحون ينسحبون من مواقع بريف حماة بسبب الغارات
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الجيش السوري يسيطر على قلعة المضيق بريف حماة
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الطيران السوري الروسي يستهدف مقرات الإرهابيين في مدينة إدلب ومحيطها
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مراسلة العالم: الجيش السوري يسيطر على بلدة معردس بريف حماة الشمالي
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طيران الاحتلال يشن غارة على حي المنشية بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة
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مراسلة العالم: غارة على موقع رئيسي للنصرة قرب خان شيخون جنوب إدلب
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وزير الخارجية الايراني: دعم أميركي صهيوني وراء ظهور الارهابيين من جديد
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عراقجي: تحركات الارهابيين ستبوء بالفشل كما في السابق