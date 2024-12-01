الأدميرال إيراني: وصلنا إلى مستوى القوى البحرية العالمية

العالم - ايران

واقيمت مراسم إحياء يوم القوة البحرية الاستراتيجية للجيش الإيراني في مركز المؤتمرات الدولية بالخليج الفارسي، بحضور عباس عراقجي وزير الخارجية، غلام علي حداد عادل مستشار قائد الثورة الإسلامية وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، إضافة إلى مجموعة من المفكرين وممثلين من دول جمهورية أذربيجان، الاتحاد الروسي، باكستان، إندونيسيا، عمان، والملحقين العسكريين لـ 24 دولة.

وفي كلمة له خلال مراسم الإحياء، أشار الأدميرال إيراني قائد القوة البحرية للجيش الإيراني إلى تنظيم المناورات المشتركة بين إيران ودول المنطقة، وأكد أن إيران ناشطة في تطوير الدبلوماسية وستواصل بخطى ثابتة، مسترشدة بتوجيهات قائد الثورة، لبناء قوة بحرية تليق بشعب إيران.

وقال قائد القوات البحرية للجيش إنه اليوم، إذا قال رفاقي في أعماق المحيط للشيطان الأكبر: هذه مياه إيران ولا ينبغي لكم التواجد هنا، ثم اضطروا للعودة، فإن ذلك ليس لأنهم يخشوننا، بل لأنهم يخشونكم أنتم وشبابنا.

وأضاف: رغم عدم امتلاكنا للعدة والعتاد الكافي، فقد أصبحنا اليوم قوة بحرية بمستوى القوى البحرية العالمية. وعلى الرغم من التهديدات، العقوبات، والمؤامرات، فإن القوة البحرية للجيش الإيراني تتمتع بحضور قوي وحاسم في الممرات المائية التي تشهد تهديدات أو أحداثاً إرهابية بحرية. سنواصل جهودنا لتعزيز دورنا المحوري في مجال الأمن البحري، لضمان رحيل القوى الأجنبية بشكل دائم من هذه المنطقة النقية.