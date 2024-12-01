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مصدر ميداني للعالم: المسلحون ينسحبون من مواقع بريف حماة بسبب الغارات

مصدر ميداني للعالم: المسلحون ينسحبون من مواقع بريف حماة بسبب الغارات
الأحد ٠١ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلن مصدر ميداني للعالم عن انسحاب المسلحين من مواقع بريف حماة بسبب الغارات.

العالم - سوريا

كما أعلن مراسل قناة العالم عن حالة تخبط في مدينة حلب جراء فقدان الاتصالات بين المسلحين.

وشن الطيران الروسي - السوري غارات جوية مكثفة على محاور جنوب شرق إدلب وجنوب إدلب ومحاور سهل الغاب تستهدف تحركات الإرهابيين وآلياتهم وتجمعاتهم ومقراتهم

كما أكدت وزارة الدفاع السورية أن هجوما معاكسا سيبدأ قريبا لاستعادة جميع المناطق وتحريرها

فی السیاق أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أوليغ إغناسيوك أن الجيش السوري، بدعم من القوات الجوية الروسية، قضى على ما لا يقل عن 300 مسلح خلال اليوم الأخير.

سلاح الطيران الحربي السوري الروسي يقصف تجمعات المسلحين في مدينة إدلب ومحيطها

وصلت تعزيزات ضخمة للجيش السوري الى مدينة حماة بحسب المصادر السورية.

کما بسط الجيش السوري سيطرته الكاملة على بلدة معردس وقلعة المضيق بريف حماة.

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