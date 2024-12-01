نائب محافظ حماه: نحن هنا في العمل وتقدم المسلحين إشاعة

العالم - خاص بالعالم

وقال علي عبدالسلام في تصريح خص به قناة العالم ان "حماه كمحافظة وكمدينة وضعها ممتاز جداً ونحن علی رأس عملنا ومتواجدون في المحافظة".

وأكد عبدالسلام ان الامن مستتب في محافظة حماه وكل ما قيل وأشيع علی المحطات المغرضة والمعادية عار عن الصحة تماماً".

وأوضح ان محافظة حماه تمارس عملها العادي والعمال في دوائرهم والناس في الشوارع والمحلاة والاسواق مفتوحة والحياة طبيعية جداً، والوضع ممتاز.

هذا وقد ادعت المجموعات المسلحة في بيان انها بدأت التوغل في مدينة حماة وأن قوات الجيش السوري تهرب من المدينة.