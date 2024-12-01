الجيش السوري يعتقل إرهابيين بحوزتهم عملات أجنبية

العالم _ سوريا

وأفادت مراسلة قناة العالم الإخبارية، دارين فضل، من دمشق، بأنه منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم الأحد، شهدت مناطق ريف حلب وإدلب استهدافات مكثفة لمواقع ومقرات الإرهابيين من قبل سلاح الجو السوري-الروسي المشترك، مما أسفر عن مقتل عدد كبير من العناصر الإرهابية.

وقالت مراسلة العالم إنه في إحدى هذه العمليات، تم استهداف رتل كامل للإرهابيين، إضافة إلى مقرات قيادة ومعسكرات تدريب تابعة لهم على محور ريف إدلب.

وأكدت مراسلة العالم أن هناك حالة من التخبط في صفوف الإرهابيين، حيث أنهم يواصلون الإعلان عن فقدانهم التواصل مع عدد كبير من عناصرهم، بما في ذلك قياديون، نتيجة الغارات المكثفة التي استهدفت مواقعهم في مدينة حلب ومحيطها.

وأوضحت مراسلة العالم أن الجيش السوري تمكن من اعتقال عدد من الإرهابيين الذين كان بحوزتهم عملات نقدية أجنبية، مما يدل على الدعم الغربي الكبير لهؤلاء العناصر.

وذكرت مراسلة العالم أنه وفقًا للفيديوهات المنشورة عن هؤلاء الإرهابيين، لوحظ وجود أعداد كبيرة من المسلحين الأجانب في صفوفهم، مما يعكس المشاركة الغربية في هذه العمليات الإرهابية.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..