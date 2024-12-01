طرد الكيان الصهيوني من الملتقى الدولي لسكك الحديد بالشرق الاوسط 

العالم - ايران

وفي أعقاب ممارسات الكيان الصهيوني المتمثلة بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ، طالب جبار علي ذاكري، المدير التنفيذي لشركة السكك الحديدية في جمهورية إيران الإسلامية، بمنع تواجد الكيان الصهيوني واستبعاده من الملتقى الدولي لسكك الحديد في تركيا وأصر على هذا الموقف.

وفي هذا الصدد، ومع تمسك الجمهورية الإسلامية بمواقفها، فإن حضور الكيان الصهيوني في الملتقى الدولي لسكك الحديد محظور، ولا يسمح له بحضور هذا المؤتمر.

ووصف ذاكري ، الكيان الصهيوني بانه كيان احتلالي ومجرم، وقال: إن الكيان الذي ارتكب الكثير من الجرائم والإبادة الجماعية وقتل النساء والأطفال العزل، لا ينبغي أن يكون حاضرا في مثل هذه المؤتمرات.

وتم نقل الموقف الصريح لجمهورية إيران الاسلامية إلى منظمي هذا الملتقى وأخيراً، في ظل التعاون والمواكبة من الغالبية، تقرر منع الكيان الصهيوني من الحضور في هذا الملتقى الدولي.