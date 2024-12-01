الأسد يبحث أخر التطورات مع كبار القادة العسكريين

العالم - سوريا

من جانبها قالت وزارة الدفاع السورية أن عملية التصدي للهجوم الإرهابي قائمة بكل نجاح وإصرار، مؤكدة أن الجيش سينتقل قريباً إلى الهجوم المعاكس لاستعادة جميع المناطق وتحريرها من الإرهاب.

إلى ذلك نفى مصدر عسكري سوري الأنباء التي تتناقلها الصفحات والمنصات التابعة للتنظيمات الإرهابية المسلحة حول دخولها بلدات في ريف حماة الشمالي ومنها السقيلبية وحيالين ومحردة واللطامنة وحلفايا وطيبة الإمام ومعان وصوران وباقي البلدات المجاورة. وأكد المصدر أن الجيش قام بتنظيم خط دفاعي معزز، وهو في كامل الجهوزية والاستعداد لصد أي هجوم محتمل.

ميدانياً نفذ الطيران الحربي السوري عدة غارات جوية على تجمعات مسلحي النصرة في إدلب وغارة على كتيبة المدفعية بالراموسة غربي حلب حيث كان يتحصن عدد من عناصر الجماعات الإرهابية بداخلها. وأعلن عن مقتل عشرات الإرهابيين في غارات على أحد أرتالهم قرب حلب. وأكد أنّ سلاحي الجو السوري والروسي يواصلان غاراتهما على مواقع ارهابيي جبهة النصرة والتنظيمات المنضوية تحتها واستهداف تجمعات الإرهابيين وتحركاتهم وخطوط إمدادهم ما أدى الى مقتل 300 مسلح اخر على مدار 24 ساعة. ونفى الجيش السوري انسحابه من حماة، مؤكدا أنّ وحدات قواته المسلحة تتمركز في مواقعها في الريف الشمالي والشرقي لمحافظة حماة.