عراقجي:  احمل رسالة ايران الى الحكومة السورية

العالم - ايران

وادلى عباس عراقجي، في تصريح على هامش مراسم إحياء ذكرى يوم القوة البحرية، وقال: سأتوجه اليوم إلى دمشق حاملاً رسالة الجمهورية الإسلامية إلى الحكومة السورية.

وأضاف: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم بشكل حازم الجيش والحكومة السورية.

وأشار إلى أنه لا فرق لدينا بين الكيان الصهيوني والجماعات التكفيرية الإرهابية، موضحاً: نعتقد أن العدو، بعد فشل الكيان الصهيوني، يحاول تحقيق أهدافه الخبيثة في زعزعة أمن المنطقة من خلال هذه الجماعات الإرهابية.

وأكد عراقجي أن الجيش السوري سيهزم مرة أخرى هذه الجماعات الإرهابية كما فعل في الماضي، مضيفاً: الجماعات التكفيرية الإرهابية اليوم تقف إلى جانب أمريكا، ونقول لهم إنهم لن يصلوا إلى أي مكان وسنشهد هزيمتهم. هذه الأحداث أثبتت كيف تتحرك أمريكا والكيان الصهيوني في اتجاه واحد مع الجماعات الإرهابية.

وفي ختام حديثه، شدد قائلاً: الميدان والدبلوماسية يكملان بعضهما البعض. الدبلوماسيون يتحركون بدعم من القوى الميدانية. نحن اليوم في حالة استعداد عسكري كامل. وشاهد الجميع كيف أن تهديدات الأعداء بلغت ذروتها، لكن قوة القوات المسلحة أحبطت آمالهم، وتأكدوا أنها ستحبطها في المستقبل.