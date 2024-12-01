قاليباف: ندعم سوريا في مواجهة الإرهابيين

العالم - ايران

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، في كلمة له، ندين الهجمات التي نفذتها الجماعات الإرهابية على حلب خلال الأيام الماضية بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف: في هذه الظروف، من الضروري أن يتحرك عقلاء المنطقة لإحباط هذه المؤامرات وإجراءات الإرهابيين في سوريا والمنطقة.

وأكد قاليباف قائلاً: "ندعم بشكل قاطع السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية، ونقف إلى جانب هذا الشعب في مواجهة الإرهابيين.

واختتم بالتحذير: على مخططي التحركات الإرهابية في سوريا أن يدركوا أن اللعب بورقة الإرهاب السوداء سيرتد عليهم يوماً ما في أراضيهم.