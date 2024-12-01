بزشكيان: على الدول الإسلامية منع استمرار الأزمة السورية

العالم - ايران

وقال مسعود بزشكيان في كلمة أمام البرلمان، "إيران لم تسعَ أبداً إلى توسيع دائرة الحرب والقتل" وأضاف: "أولئك الذين يتحدثون باسم حقوق الإنسان والسلام، يدعمون الحرب والقتل في المنطقة، ما يؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء".

وشدد بزشكيان: "ليس لدينا أي أطماع تجاه حدود الدول الأخرى، ونؤمن بأن دول المنطقة يجب أن تحل مشاكلها عبر الحوار".

وأوضح: "في الظروف الراهنة، من الضروري تحسين العلاقات مع الدول المجاورة وحل سوء الفهم عبر الحوار. إيران الآن في وضع أفضل مقارنة بالماضي".

وأعرب عن امتنانه لدول الجوار، قائلاً: "لأول مرة، أدانت جميع دول المنطقة الاعتداءات الإسرائيلية على إيران، وهو موقف يستحق التقدير".

وفيما يخص الوضع السوري، أكد بزشكيان مجدداً: "على الدول الإسلامية أن تتدخل لمنع استغلال أمريكا والكيان الصهيوني للصراعات الداخلية، والعمل على إنهاء هذه الأزمات".

وختم بالقول: "إن التعاون والتكاتف لحل مشكلات البلاد أمر ضروري، ونأمل أن يتم حل قضايا البلاد باستخدام العلم والخبرة، وبكل قوة دون أن نخيب آمال الشعب الإيراني العزيز".