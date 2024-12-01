المقاومة العراقية تتحدث عن استعدادات للتوجه إلى سورية

العالم - العراق

وأمس السبت، أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد، قال فيه إن العراق على استعداد لتقديم كل الدعم اللازم للنظام السوري.

واليوم الأحد، قال كاظم الفرطوسي، المتحدث باسم "كتائب سيد الشهداء"، أبرز فصائل المقاومة العراقية لـ"العربي الجديد"، إن "ما يحصل في سورية بدفع أميركي إسرائيلي، وهي صفحة ثانية لمحاصرة حزب الله في لبنان، لذا لن نبقى متفرجين".

وأضاف الفرطوسي أن "العراق سيكون أول بلد يتضرر مما يجري حالياً في سورية، ولا نستبعد المشاركة في القتال في سورية مرة أخرى".

في السياق ذاته، قال القيادي في جماعة "أنصار الله الأوفياء" علي الفتلاوي ، إن "العراق يتأثر أمنياً بشكل كبير بأي تطور يحصل داخل سورية، وما حصل في السنوات الماضية خير دليل على ذلك، ورغم أن الوضع الأمني العراقي يختلف حالياً عن عام 2014، لكن تبقى الخطورة موجودة لهذا ممكن جداً ذهاب الفصائل العراقية إلى سورية خلال الفترة القليلة المقبلة.